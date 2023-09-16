رياح مثيرة للأتربة وأمطار على الغربية والجنوب

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزئين الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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