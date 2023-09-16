الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 1:31 مساءً

أكد الجيش الروسي السبت، أن قواته ما زالت في بلدة أندرييفكا الأوكرانية، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، بعدما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إخراجها منها الجمعة. وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية: "في قطاع دونتيسك، واصل العدو تنفيذ عمليات هجومية محاولًا من دون جدوى إخراج القوات الروسية من بلدتي كليشتشييفكا وأندرييفكا". وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.

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