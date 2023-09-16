انت الان تتابع بطائرات وقطع بحرية متنوعة.. "الدفاع" تشارك بعروض في اليوم الوطني 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشارك وزارة الدفاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، وفي مقدمتها العروض الجوية والبحرية التي ستقام في عدد من مناطق المملكة.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف - 15 إس»، و «تورنيدو»، و«ف - 15 سي» في 13 مدينة، هي: الرياض، وجدة، والظهران، والدمام، والجوف، والجبيل، والأحساء، والطائف، والباحة، وتبوك، وأبها، وخميس مشيط، والخبر».

ويقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروضًا جوية في سماء عدد من مدن المملكة احتفاءً باليوم الوطني.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات اليوم الوطني، بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي, ومسيرة لدراجي القوات البحرية بالرياض.

وفي الواجهة البحرية في جدة، تُنفذ القوات البحرية، استعراضًا بالقطع البحرية، واستعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، وعرضًا جويًا بالطائرات العامودية، بالإضافة إلى عرض عسكري، ومسيرة بالعربات العسكرية وأخرى للمشاة والدراجين، واستعراض خيّالة، فيما تنظم معرضًا للأسلحة والمعدات.