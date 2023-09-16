"أردوغان" يلوّح بتخلي تركيا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 1:52 مساءً

لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، بتخلي تركيا عن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه عقبات مختلفة إذا لزم الأمر. وقال "أردوغان" في مؤتمر صحافي قبل سفره إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنُجري تقييمنا للتطورات، ويمكن أن نتخلى عن مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر"؛ وفقًا لـ"رويترز". واعتبر الرئيس التركي أن "الاتحاد الأوروبي يسعى للانفصال عن تركيا". وجاءت تصريحات "أردوغان"، في أعقاب صدور تقرير البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق، الأربعاء الماضي، على "تقرير تركيا عام 2022" الذي اعتبر أن "أنقرة لا تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحليفًا في الناتو، وشريكًا رئيسيًّا في الأمن والعلاقات التجارية والاقتصادية والهجرة"؛ لكنه يتوقع منها أن "تحترم القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته".

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