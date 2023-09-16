- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع في النسخة الخامسة.. اتحاد القدم يعلن غدًا عن الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
16 سبتمبر 2023, 2:04 مساءً
يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم -ممثلًا في لجنة المسؤولية الاجتماعية- ومن خلال حفل يقام بمدينة الرياض مساء غد الأحد، النقاب عن الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية في نسختها الخامسة للموسم الرياضي 2022- 2023، والتي كان قد أعلن عنها مطلع الموسم الرياضي الماضي.
وأوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية "نزيه النصر" أن هذه الجائزة تأتي دعمًا لتحفيز الأندية للمضيّ في جعل المسؤولية الاجتماعية عنصرًا رئيسيًّا ضمن استراتيجياتها وخططها.
ويبلغ مجموع الجوائز مليونًا ونصف المليون ريال، يفوز بها 5 أندية حققت التقييم الأعلى استنادًا للمعايير الخاصة بها؛ ومنها الفكرة الإبداعية في المبادرة واكتمال التنفيذ وعمق التأثير على شريحة المستفيدين واستدامة المنفعة.
وعلى هامش حفل الجائزة سوف تقام جلسة حوارية بعنوان "كرة القدم لتنمية المجتمع" بحضور متحدثين من أصحاب الخبرة والاختصاص في مسارات ذات صلة بمجال المسؤولية الاجتماعية من داخل المملكة وخارجها، وسيتم التركيز خلال هذه الجلسة على التعريف بأدوار بعض الجهات والفرص المتاحة لإقامة الشراكات بين الأندية مع تلك الجهات؛ بما يعود بالنفع ويحقق الأثر العميق على الجماهير والمجتمع.
الجدير بالذكر أن حفل الجائزة سيتضمن أيضًا توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجموعة من الجهات والجمعيات والشركات في المملكة، وتصب جميع تلك الاتفاقيات في إطار دعم البرامج المجتمعية؛ من خلال نشاط كرة القدم في الفترة القادمة.. وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لشراكات أخرى كان الاتحاد قد بدأها مؤخرًا مع بعض الجهات، كان آخرها اتفاقية الاتحاد الموقّعة مع جمعية "أصدقاء"؛ لتأسيس وقف خيري بمبلغ عشرين مليون ريال بدعم مباشر من مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر في النسخة الخامسة.. اتحاد القدم يعلن غدًا عن الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.