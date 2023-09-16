السعودية | "البلدية" السعودية: 1.31 مليون رخصة تجارية صادرة هذا العام

شكرا لقرائتكم "البلدية" السعودية: 1.31 مليون رخصة تجارية صادرة هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، أن عدد رخص المنشآت التجارية الصادرة بلغ 1.312 مليون رخصة منشأة تجارية خلال العام الحالي.

وتتضمن الأنشطة التجارية الصادرة قطاع المطاعم والخدمات والصالونات التجارية والمباني السكنية وغير السكنية والبوفيهات والكافتيريات ثم البقالات، ومحال تقديم المشروبات الكوفي شوب، علاوة على التموينات ثم محال الوجبات السريعة.

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وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تمكين الباعة الجائلين من ربط رخصهم بوثيقة العمل الحر تيسيرا لأعمالهم، وذلك من خلال منصة بلدي. ويعطي ذلك مزايا منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية والاستفادة من باقات التأمين الطبي المخفض للعامل الحر وتقديم برامج تمويل ميسرة، وكذلك فتح حساب بنكي بموجب الوثيقة والاستفادة من الدفع الرقمية، وفق ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية".

وتسهم المبادرة في تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتوفير فرص لهم، وفقا للنظام، ووفقا لسياسة العمل المتبعة في وزارة الشؤون البلدية، كذلك الحصول على المزايا التي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم أعمال الباعة والاستفادة من الخدمات الموفرة.