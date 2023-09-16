شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تحمل على متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

الطائرة الإغاثية إلى ليبيا

غادرت الطائرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

أكد مركز الملك سلمان، أنه سيواصل تقييم الاحتياج في المناطق المتضررة في ليبيا، كما أكد أن فريقًا مختصًا من المركز سيقوم بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.