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ملخص ونتيجة مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي

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محمد الفلاح -  

حقق فريق الكرة الأول بنادي النصر فوزًا عريضًا على حساب فريق نادي الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.

ويوفر لكم موقع سبورت 365 خلال مقالنا ادناه ملخص ونتيجة مباراة النصرضد الرائد وترتيب الدوري عقب تلك المواجهة.

نتيجة مباراة النصر ضد الرائد 

افتتح ثلاثية النصر اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب اندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والاربعين واختتم الدون ثلاثية كتيبة لويس كاسترو في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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في الوقت الذي سجل فيه اللاعب محمد فوزير هدف نادي الرائد الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة والثمانين لتنتهي المواجهة على وقع فوز العالمي بنتيجة 3-1.

ترتيب الدوري السعودي بعد المباراة 

بهذا الفوز رفع نادي النصر رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر في المركز الخامس بينما توقف رصيد الرائد عند أربعة نقاط في المركز الخامس عشر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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