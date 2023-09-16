شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من إمام عاشور عقب خسارة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر النجم الدولي إمام عاشور، نجم وسط الأهلي، في بعض المشاهد التي كشفت عن مدي حزن اللاعب من السقوط أمام إتحاد العاصمة بهدف نظيف في نهائي السوبر الأفريقي.

خاصة أن ذلك يعد الظهور الأول للاعب بشكل أساسي، ومن ثم فإن اللاعب أضاع فرصة الحصول علي لقبه الأول مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

في الوقت الذي خلع اللاعب الميدلية الفضية مباشرة عقب إستلامها في منصة التتويج عقب الهزيمة من اتحاد العاصمة، وخسارة فرصة جمع الأهلي بين لقبي دوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرصت جماهير الزمالك علي السخرية من اللاعب بشكل كبير، لا سيما أن إمام ظهر في مستوي سيئ للغاية في تلك المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولي من إفتتاح الدوري المصري، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.