شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفتح النار علي هذا اللاعب بعد خسارة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مستاء بسبب المستوي السيئ الذي ظهر به مهاجم الفريق محمود كهربا خلال المباراة.

ويري كولر أن كهربا لم يكن علي قدر المسئولية في تقديم الإضافة القوية للفريق في تلك المباراة، الأمر الذي قد يدفع المدرب السويسري للاعتماد علي موديست بصورة أساسية في مواجهة المصري القادمة.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن الجماهير لن تتقبل سقوطهم مرة أخري أمام المصري ولا بد من تحقيق الفوز في المواجهة القادمة، بغض النظر عن أي مبررات آخري.

كولر شدد علي أن الفترة القادمة ستكون صعبة علي الفريق، وأن الضغوط علي اللاعبين أصبحت كبيرة الآن، ولكن الأمور قد تختلف إذا ما استعاد الفريق نغمة الإنتصارات مجددا.

موعد مباراة الأهلي والمصري

هذا ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولي من إفتتاح الدوري المصري، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.