شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أوسوريو عقب سقوط الزمالك أمام أرتا سولار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن أسباب سقوط فريقه أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من البطولة الكونفدرالية.

حيث أكد أوسوريو ان الأجواء مختلفة ودرجة الحرارة المرتفعة ساهمت في إنخفاض المعدل البدني للاعبين في الشوط الثاني من اللقاء.

وأضاف:" قمنا بإضاعة العديد من الفرص، ولم نتمكن من تسجيل أي أهداف، رغم إهدارنا أكثر من 3 فرص محققة، مشيرا إلى أن الأمور ستختلف في لقاء العودة.

وأتم:" لدينا بعض الأخطاء التي سنحاول معالجتها قبل لقاء الإياب، ما زلنا في البطولة إلى الآن، وسنقاتل من أجل حجز بطاقة التأهل من القاهرة.

موعد مباراة الإياب مع أرتا سولار

هذا ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره أرتا سولار يوم الجمعة القادمة، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.