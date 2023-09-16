ضبط 15,812 مخالفا وإحالة 37,221 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
15,812إجمالي عدد المخالفين
9801 مخالف لنظام الإقامة
3804 مخالفين لنظام أمن الحدود
2207 مخالفين لنظام العمل
827 ضبطوا خلال محاولة الدخول
61يمنيو الجنسية
.18 % إثيوبيو الجنسية
21 % جنسيات أخرى
45 ضبطوا خلال محاولة الخروج
15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل
44,016 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
36,701 رجل 7315 امرأة
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