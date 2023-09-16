القيادة تهنئ الرئيس المكسيكي بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

أعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المكسيكي، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، هنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن

سلمان، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المكسيكي، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سلطنة عمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها بسلطان عمان هيثم بن طارق.