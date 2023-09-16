شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسام الشهري متحدثًا رسميًا لـ"الطيران المدني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تعيين ابتسام الشهري متحدثاً رسمياً باسم الهيئة، ومستشاراً إعلامياً؛ لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرصه الهيئة واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، والإجابة على الاستفسارات الإعلامية المحلية والخارجية وتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات الموثقة من مصدرها الرسمي.

كما تستهدف الخطوة، تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنجازات وبرامج ومبادرات ومشاريع الهيئة.