أمين نجران يعلن عن مشاريع المدينة الغالية

كما هي المدينة العالية بعسير، اعلن أمين منطقةنجران المهندس صالح آل داغش الغامدي عن إنشاء المدينة الغالية بنجران، كما أعلن عن طرح أكثر من 20 مشروعا استثماريا، مرحبا بجميع المستثمرين اللذين استضافتهم أمانة المنطقة واستمعت لآرائهم وأفكارهم، كما قدمت لهم الكثير من الفرص الإستثمارية من خلال هذا المشروع.

وأكد آل داغش أنه مع قادم الأيام سيكون هناك تمهيد لانطلاقة قوية لحراك اقتصادي قادم بالمنطقة ورفع مستوى جودة الحياة وفرص كبيرة لتوظيف الشباب ومواكبآ لرؤية السعودية 2030.

وأضاف أنه تم اختيار أحد المواقع بدقة متناهية لإقامة عددا من المشاريع الاستثمارية بها كالمطاعم والكافيهات ومشاريع اخرى تهم الأهالي والمقيمين والزوار والسواح حيث يقع في بداية حي العريسة شرق نجران المدخل الرئيسي للمنطقة من الجهة الشرقية للقادمين من الطريق الدولي الرياض/ السليل/نجران، وكذلك القادمين من مطار نجران.

وسيقع المشروع فوق سفوح أحد الجبال، وأيضا فوق جبل آخر محاذي لهيطل على أكثر من موقع وما بين الجبل والجبل الآخر قد تم إنشاء حديقة متكاملة، مؤكدآ أن الأمانة بالمنطقة هي داعم رئيسي للتطوير العقاري لاستقطاب المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة لهم للإستفادة من الأراضي المتاحة وتقديم الرعاية لهم وخلال تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات حتى تتم الجاهزية.

وأكد أمين نجران أن من أهم مشاريع المدينة الغالية مستشفى للاستشفاء بمنتزه الملك فهدوكذلك مدينة صناعية على مساحة 10 مليون متر مربع على طريق الملك عبدالعزيز الدولي وعدد من المشاريع الأخرى التي ستكون اضافة قوية وذات فوائد كبيرة للمستثمرين والمواطنين.