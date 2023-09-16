شكرا لقرائتكم خبر تطبيق الكتروني لإرشاد المزارعين بأحوال الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين إلى ضرورة الاطلاع والمتابعة اليومية لأحوال الطقس، من خلال ربط تطبيق «مرشدك الزراعي» مع المركز الوطني للأرصاد، بهدف تنبيههم بأحوال الطقس، وحالة الأمطار، ودرجات الحرارة؛ مما يسهم بشكل كبير في تعزيز دورهم في دعم الأمن الغذائي، عبر تحقيق إنتاجية مرتفعة، وحصاد زراعي ناجح، إلى جانب ضمان إنتاج محاصيل صحية.

كما دعت المزارعين، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية الذي يقام في 15 سبتمبر من كل عام؛ للاهتمام بمتابعة أحوال الطقس، حيث يأتي احتفال هذا العام تحت شعار (الطقس والمناخ والأمن الغذائي)، ويهدف إلى تعزيز الاهتمام بالطقس والمناخ، وعلاقتهما بالأمن الغذائي، وقدمت الوزارة من خلال التطبيق عددا من الرسائل الإرشادية والتوعوية، والتنبيهات للمزارعين حول أحوال الطقس، مشيرة إلى أنها أولت هذا الأمر اهتماما بالغا، من خلال نشر الرسائل التوعوية والإرشادية عن أحوال الطقس وتقلباته، حيث بلغ عدد تلك الرسائل والمنشورات خلال السنوات الثلاث الماضية 1344 رسالة تنبيه للمزارعين عبر تطبيق مرشدك الزراعي، بينما تجاوز عدد التغريدات على حساب الإرشاد الزراعي في منصة «إكس» 2000 تغريدة توعوية.

وأوضحت الوزارة أن الشراكة مع المركز الوطني للأرصاد تهدف إلى تحسين ظروف نمو المحاصيل الزراعية؛ حيث تعد معرفة أحوال الطقس من العوامل الرئيسة لنجاح الحصاد الزراعي؛ وتمثل توقعات الطقس أداة أساسية للمزارعين لضمان تحقيق إنتاجية عالية ومحاصيل صحية، كما تؤثر عوامل الطقس المختلفة بشكل مباشر على عملية الإنتاج الزراعي، ومن من أهم تلك العوامل التي يتوجب على المزارع متابعتها باستمرار.

وبينت أن متابعة التوقعات الجوية تسهم في مساعدة المزارعين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة هطول الأمطار وتساقط البرد، أو اشتداد العواصف والرياح؛ للتعامل مع الوضع بشكل جيد يضمن حماية المحصول والمحافظة عليه، لإكمال دورة حياته حتى الحصاد، كما تتيح للمزارعين معرفة الأيام الحارة والجافة مسبقا؛ للسماح باستخدام الري الفعال الذي يمنع إجهاد النباتات، إضافة إلى عوامل أخرى، مثل درجة الحرارة والرطوبة وشدة ضوء الشمس والرياح.

تطبيق «مرشدك الزراعي»