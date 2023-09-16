محمية الإمام تركي تطور مهارات أبناء المجتمع المحلي

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وأوضحت الهيئة أن البرامج والدورات التدريبية تمثلت في الإرشاد السياحي البيئي، وتربية نحل العسل، والحرف اليدوية، والتعامل مع الصقار، وفن التصوير الفوتوغرافي والتصميم والمونتاج، سعيا إلى تطوير مهارات أبناء المجتمع المحلي وتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الفاعلة في مشاريع ومبادرات الهيئة المستقبلية المتنوعة.
وأوضحت الهيئة أن الدورات والبرامج التدريبية تهدف إلى تنمية المهارات العملية والقدرات المعرفية لأفراد المجتمع المحلي، عبر برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز التنافسية، ورفع مستوى جودة الحياة.
البرامج والدورات التدريبية
- الإرشاد السياحي البيئي.
- تربية نحل العسل.
- الحرف اليدوية.
- التعامل مع الصقار.
- فن التصوير الفوتوغرافي والتصميم والمونتاج.
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