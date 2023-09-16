4 تأشيرات للعمرة والزيارة والتجول داخل المملكة

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واختتمت المنصة الحكومية الموحدة «نسك» زيارتها إلى الأردن؛ برئاسة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، برفقة مسؤولي الهيئة السعودية للسياحة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمعية نحو 300 شريك من القطاع الخاص.
وتأتي الزيارة في سياق لقاءات «نسك» الإقليمية والعالمية لمد جسور التواصل مع العالم الإسلامي، والتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، والالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة، بهدف بحث الفرص وإبرام الاتفاقيات وتمكين القطاع الخاص.
كما انطلقت ضمن الزيارة، العديد من الاجتماعات الثنائية وجلسات الحوار التي جمعت مسؤولي القطاع الخاص من البلدين؛ للتعارف، والنقاش، وبحث فرص التعاون، لتقديم العروض والباقات والخدمات، التي تلبي تطلعات المعتمر والزائر من الأردن، وتسهم في إثراء تجربته الدينية، والثقافية، وترتقي بكل ما يتعلق برحلة ضيف الرحمن، من لحظة التفكير واتخاذ قرار الذهاب للعمرة أو الزيارة، وحتى العودة سالما غانما إلى الأردن.
وبإمكان الراغبين في القدوم للعمرة زيارة الموقع الرسمي لمنصة «نسك» www.nusuk.sa لمعرفة التأشيرة المناسبة بعد إدخال المعلومات الأساسية، كما يمكن الاطلاع على زخم من المعلومات، والخدمات، والبرامج، والباقات.
كما شهدت أجنحة منصة «نسك» وعروضها التفاعلية التي أقيمت بأحد أسواق عمان الشهيرة؛ إقبالا ملفتا من المواطنين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، للتعرف على الخدمات، والتسهيلات، والتجارب، والاستمتاع بعروض الواقع الافتراضي المتنوعة والذكية؛ التي قدمت قصصا من السيرة النبوية العطرة، والتاريخ الإسلامي العظيم، وزخما وافرا من المعلومات، والباقات، والتجارب.
تأشيرات تصدرها الوزارة:
- تأشيرة العمرة.
- تأشيرة السياحة.
- تأشيرة المرور.
- تأشيرة الأهل والأصدقاء.
- التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول.
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