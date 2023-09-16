المملكة تؤكد التزامها بالمحافظة على طبقة الأوزون والبيئة

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وكانت المملكة من أوائل الدول المنضمة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، حرصا منها على ترسيخ دورها في المشهد الدولي، والالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية في المحافظة على طبقة الأوزون، من الإسهامات الفعالة في الجهود الدولية لصون الطبيعة والبيئة، ودعم ما يحميها من التدهور ويحفظ استدامة مواردها؛ مما يرسخ ريادتها الإقليمية والدولية في الجانب البيئي بوجه عام، وتلك الجوانب المتعلقة بالمحافظة على طبقة الأوزون بشكل خاص.
وامتد حضور المملكة الإيجابي في هذا المجال ليشمل كثيرا من المجهودات التي أثبتت فعاليتها عبر العقود الماضية، مثل سن التشريعات المتعلقة بالرقابة، والتقنين لاستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات فنية تؤدي إلى التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، خاصة في صناعة المواد العازلة وصناعة التبريد والتكييف. وشملت أيضا الجهود الوطنية المشاركة في آليات تبادل المعلومات والخبرات اللازمة خلال الشبكات الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما شملت جهود إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد
التوعوية، إضافة إلى تنظيم الاجتماعات والورش، وكذلك تعزيز الأطر المؤسسة وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية، لضمان التنفيذ الأمثل لمتطلبات بروتوكول مونتريال، ولتعزيز وضع المملكة بصفتها دولة رائدة في هذه الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
طبقة الأوزون
- تتركز في «الستراتوسفير»، وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي.
- تعد الواقي الطبيعي الذي يمنع وصول الجزء الضار من أشعة الشمس فوق البنفسجية للأرض.
- يتسبب حال وصوله في آثار صحية خطرة تشمل زيادة الإصابة بأمراض سرطان الجلد، وإعتام عدسة العين، وإضعاف المناعة.
- تشمل التأثيرات الضارة الكائنات الحية الأخرى كالنباتات والحيوانات.
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