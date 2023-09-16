مبادرة لوحدة الصف واجتماع الكلمة بـ7 مناطق

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تتناول المبادرة مجموعة من المناشط التي تؤكد على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان التي تنعم بها هذه البلاد.
وستبدأ المبادرة في الثاني من الشهر بالمنطقة الشرقية، وفي الرابع منه بالقصيم، وفي اليوم الـ16 بالمدينة المنورة، وفي الـ18 بمكة المكرمة، وفي الـ23 بتبوك، وفي الـ25 بالجوف، وفي الـ30 من الشهر في الحدود الشمالية، وتختتم في اليوم الثاني من ربيع الآخر المقبل بمنطقة حائل.
يذكر أنه هذه المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية، وتهدف إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن ودعوة مرتادي بيوت الله إلى المحافظة على نعمة الأمن والأمان.
مواعيد المبادرة
- المنطقة الشرقية 2 ربيع الأول.
- القصيم 4 ربيع الأول.
- المدينة المنورة 16 ربيع الأول.
- مكة المكرمة 18 ربيع الأول.
- منطقة تبوك 23 ربيع الأول.
- منطقة الجوف 25 ربيع الأول.
- الحدود الشمالية 30 ربيع الأول.
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