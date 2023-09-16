شكرا لقرائتكم خبر دعم وتمكين الباحثين لتعزيز الأمن الصحي بالمناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تحسين صحة الإنسان، تأتي التطلعات والأولويات الوطنية باتجاه تعزيز مكانة البحث العلمي والابتكار التي تضمنتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تحول القطاع الصحي، وتحقيقا لدقة المخرجات البحثية والنتائج المعرفية، ودعما لتمكين الأبحاث وتطبيق نتائجها في الحفاظ على الصحة العامة، ورفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، والتأكيد بأهمية امتثالها لمعايير الالتزام بالأخلاقيات البحثية.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء أخيرا على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة ضمن مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي؛ ليحقق الشراكة الوطنية بين المؤسسات المعنية بالأبحاث العلمية للنهوض بجودة القطاع الصحي، وتحسين الخدمات التي يقدمها لبناء حياة صحية تحت شعار «سكان أصحاء مزدهرون»، خلال دعم البحث والابتكار في القطاع الصحي وتمكين الباحثين.

ويسهم المعهد في تعزيز الأمن الصحي، وجذب الاستثمارات الصحية، إلى جانب إيجاد بيئة بحثية صحية متطورة، عبر تعزيز منظومة البحث الصحية والتطوير والابتكار، وتقديم الدعم اللازم للباحثين ولمراكز الأبحاث الصحية في المملكة، إضافة إلى إطلاق برامج ممكنة وفقا لأفضل المعايير العالمية، وتحويل مخرجات الأبحاث لمنتجات ذات فوائد اقتصادية وصحية.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور صالح المحسن، أن إنشاء جهة وطنية تُعنى بعملية البحث الصحي والابتكار وتنظيمها، سيسهم في توحيد الجهود الوطنية ذات العلاقة وتعزيز مقدراتها البحثية لتحقيق استراتيجية منظومة البحث العلمي والابتكار بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم.

وأشار المحسن إلى ارتكاز دور المعهد على 4 أهداف أساسية تتمثل في إسهام الأبحاث العلمية في القطاع الصحي في تحسين صحة الإنسان وجودة الحياة ورفاهية المجتمع.

الأهداف الأساسية للمعهد: