شكرا لقرائتكم خبر لا صحة لإيقاف احتساب نهاية خدمة التعليم لعدم تجاوز الرخصة المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى مصدر في وزارة التعليم صحة الأخبار المتواترة التي تتحدث بشأن إيقاف العلاوة السنوية، وعدم احتساب خدمة التعليم في التقاعد، لمن لا يجتاز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين العام القادم، والذي يعقده المركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح أن العلاوة السنوية لـ2024 تصرف لجميع منسوبي ومنسوبات الوزارة دون شرط إصدار الرخصة المهنية، وفقا للائحة الوظائف التعليمية التي نصت استمرار العلاوة السنوية لـ4 أعوام ابتداء من 1-7-2020، مع اشتراط الحصول على الرخصة المهنية خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم الحصول على الرخصة تتوقف العلاوة السنوية فقط.

ولم تتطرق اللائحة التعليمية لإجراء آخر يخص التقاعد وإيقاف الخدمة.

وبدأ التسجيل في الرخصة المهنية للوظائف التعليمية «عام» لمنسوبي ومنسوبات التعليم ممن هم على رأس العمل، وجميع الخريجين والخريجات والتي تعد من متطلبات استمرار العلاوة السنوية والتعيين على الوظائف التعليمية منتصف صفر، ويستمر التسجيل حتى 8 ربيع الآخر الحالي.

ويتكون اختبار الرخصة من اختبارين «العام» واختبار «التخصص» الذي سيعلن عنه في أكتوبر المقبل.

_ مواعيد اختبار الرخصة المهنية (عام)

الخميس 18 ربيع الآخر حتى السبت 27 ربيع الآخر 1445

يتكون اختبار الرخصة المهنية العام من

عدد الأسئلة: 88 سؤالا

الزمن: ساعتان

نسبة النجاح: الحصول على 50 درجة

أهمية اختبار الرخصة المهنية «العام» «التخصص»

استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل، إذ سيتم صرف علاوة عام 2024 ، ويلزم الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة، وفقا للائحة الوظائف التعليمية.

تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية.

المجالات المعيارية في أسئلة الاختبار:

القيم والمسؤوليات المهنية

مثل:

الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطى.

وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.

التطوير المهني المستمر.

التفاعل التربوي مع المهنيين والمجتمع.

المعرفة المهنية

مثل:

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية وطرق التدريس

الممارسة المهنية

مثل:

التخطيط للدرس، تهيئة بيئات التعلم، التقويم.