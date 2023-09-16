شهادات احترافية لـ200 متدرب بمسار جامعة نجران المرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مسارات التعلم المرن بجامعة نجران حضور 200 متدرب في 22 مسارا خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 12 سبتمبر الحالي. وأوضحت عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملتحقين بمسارات الشهادات الاحترافية بلغ 116 متدربا، وعدد الشهادات الاحترافية الصادرة 12 شهادة، فيما بلغ عدد المسارات المجتازة 42 مسارا، وعدد المقررات المكتملة 352 مقررا، فيما بلغ إجمالي ساعات التعلم 1642 ساعة، و352 شهادة تدريبية الصادرة.



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