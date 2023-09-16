شكرا لقرائتكم خبر برامج تدريبية جديدة لمقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتحسين جودة حياة مرضى الزهايمر وذويهم، وقعت اتفاقية بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار الحملة الإعلامية الكبرى، للشهر العالمي للزهايمر، خلال سبتمبر الجاري، وتشهد الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر هذه الأيام حراكا على كل الأصعدة التوعوية، والعلمية، والطبية، والاجتماعية، وتفعيل لكل برامجها الرائدة، والمتفردة التي تتبناها منذ تأسيسها، وذلك لتحسين جودة حياة مرضى الزهايمر وذويهم.

وقع الاتفاقية وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان الجريس، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للتجارة الدولية الدكتور فواز العلمي.

وتهدف إلى تسخير الجهود وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى في نشر الثقافة والوعي بالمرض، ومسبباته وطرق التعامل مع المرض، والمريض، ومساعدة المرضى، وأسرهم للتعايش والتأهيل الملائم لهم، وإقامة مجموعة من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية، إذ تعد هذه الاتفاقية ضمن 50 اتفاقية استراتيجية مع جهات مختلفة فعلتها الجمعية لخدمة المرضى، وذويهم، تُسهم في خدمة المرض، والمرضى، على حد سواء.

يذكر أن الجمعية تعرض خدماتها خلال التواصل على الأرقام (0112143838) و (0114100112)، ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer، وخلال الموقع الالكتروني للجمعية www.alz.org.sa، والمقر الرئيس للجمعية.

أهداف الاتفاقية