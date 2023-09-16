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محمد الفلاح - الموعد والقنوات | مباراة الأهلي والتعاون اليوم في الدوري السعودي

الموعد والقنوات | مباراة الأهلي والتعاون اليوم في الدوري السعودي، مواجهة نارية تجمع بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

وبدأ فريق الأهلي، العائد من جديد إلى مسابقة دوري «روشن» هذا الموسم، بشكل أكثر من رائع، وتمكن من تحقيق الفوز في الأربع جولات الأولى في مسابقة الدوري السعودي ووصل إلى الصدارة رفقة فريق الاتحاد بـ12 نقطة.

وفي الجولة الماضية «الخامسة»، تعرض فريق الأهلي تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، لسقوط مفاجئ، أمام نظيره الفتح بخماسية مقابل هدف، ليقف قطار انتصارات الفريق الأخضر، ويقف عند النقطة الثانية عشر، من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي؟

تقام مباراة الأهلي والتعاون مساء السبت 16 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن

أما القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والتعاون اليوم فستكون اس اس سي سبورت 1 اتش دي واس اس سي سبورت 1 اس دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي واس اس سي سبورت 5 اس دي بتعليق فهد العتيبي وبلال علام.

على الجانب الآخر يسير فريق التعاون تحت قيادة المدرب البرازيلي شاموسكا، بصورة أكثر من ممتازة ومثالية بالنسبة لجماهيره، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث خاض الفريق 5 مباريات في زمن المسابقة، وتمكن من حصد 13 نقطة، دون أن يتعرض لأي هزيمة في دوري «روشن» حنى الآن.

حيث تعادل إيجابيًا في الجولة الأولى أمام فريق الفتح بهدف لكل فريق، قبل أن يتمكن من الفوز في الأربع جولات الأخيرة، على كل من النصر وأبها والأخدود والوحدة، ليصل لإلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الهلال صاحب الوصافة والذي يخوض مباراة قوية اليوم أمام الرياض، وبفارق نقطتين عن صاحب الصدارة الاتحاد والذي خاض 6 مباريات.

تشكيل الأهلي ضد التعاون اليوم

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: عبد الله العمار - إيبانيز - عبد الباسط هندي - بسام الحريجي.

خط الوسط: كيسي - محمد المجحد - سانت ماكسيمان - فيجا - فهد الرشيدي.

الهجوم: روبرتو فيرمينو.

تشكيل التعاون ضد الأهلي اليوم

حارس المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: طارق عبد الله - حسن كادش - جوميز - سعد بالعبيد.

خط الوسط: ألفارو ميدران، أشرف المهديوي - سميحان النابت - فلافيو سيلفا.

الهجوم: تاومبا - فهد الرشيدي.

محرز إلى المستشفى قبل مواجهة التعاون !

كشفت مصادر إعلامية سعودية عن نقل الجزائري رياض محرز نجم الأهلي إلى أحد مستشفيات مدينة جدة، بعد تعرّضه لوعكة صحية، ما جعل الشكوك تحوم بشان قدرته على المشاركة في مواجهة التعاون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وأوردت القنوات الرياضية السعودية أن محرز نُقِل إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية، دون تقديم تفاصيل أخرى، وأوضح الناقد الرياضي حسن عبد القادر: "حسب معلوماتي، رياض محرز لن يشارك أمام التعاون، ونُقِل قبل قليل إلى أحد المستشفيات".

بالمقابل أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن الدولي الجزائري أصيب بـ "جرثومة في المعدة" بعد تناوله إحدى الوجبات الشعبية في جدة، لذلك نُقِل إلى المستشفى، ثم غادره بصحة جيدة.

وكتب مشعل العتيبي الإعلامي بجريدة "الرياضية" السعودية، عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "محرز تعرّض لوعكة صحية ونُقل إلى المستشفى؛ لكن أموره طيبة، حيث إن نسبة مشاركته باللقاء عالية وسوف يتحدد أمر مشاركته ظُهر اليوم.. الأهم الحضور ودعم اللاعبين معنويًّا والله يكرمنا بالفوز".

وكان محرز قد انتقل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى نادي أهلي جدة، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تُوّج برفقته الموسم الماضي 2022-23، بثلاثية تاريخية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.