بوصلة الاستثمار تتجه لـ "الريث".. "الجبل الأسود" على موعد مع "نزل ريفي" وفق أفضل المعايير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 8:35 مساءً

أطلقت بلدية محافظة الريث، أول استثماراتها النوعية في النزل الريفية؛ بتوقيعها مع أحد المستثمرين المحليين، لبناء وتشغيل نزل ريفية في الجبل الأسود وفق أفضل المعايير كمرحلة أولى. وأوضح رئيس بلدية الريث المهندس سلطان بن سلمان الفيفي، لـ "الخليج 365"، أنه تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في الترويج للمملكة كوجهة سياحية على الصعيد المحلي والدولي، بما يدعم تنمية القطاع السياحي والاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، والمساهمة بالناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات النوعية، لتنمية الإيرادات، تعمل البلدية على تهيئة مجموعة من المواقع المتميزة، لطرحها في القريب العاجل، سعيًا إلى استقطاب استثمارات نوعية ومبتكرة للمحافظة، لجعلها وجهة سياحية متميزة، تنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني. وأشار "الفيفي" إلى أن محافظة الريث، تتمتع بموقع جغرافي مميز، وجمال الطبيعة الخلاب والأجواء الساحرة طول العام، مما يجعلها تملك مقومات تؤهلها لتكون وجهة سياحية واقتصادية واعدة بمنطقة جازان. ودعا "الفيفي" عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار في محافظة الريث، إلى زيارة البلدية والمشاركة في صناعة الاستثمارات بالمحافظة، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم للبلدية، ليتم دراستها بعناية، والاستفادة منها في عملية طرح الفرص الاستثمارية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، أو بالتواصل مع البلدية على الإيميل التالي : [email protected].

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