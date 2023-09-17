يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على تنفيذ مشروع تجريبي تطبيقي، لإعادة تأهيل سبخة غويمض بشرق منطقة القصيم، إحدى مواقع البيئات الرطبة الداخلية (السبخات)، باستزراعها بـ3.800 شتلة من النباتات المحلية المتلائمة مع ملوحة التربة والمياه، والمقاومة للجفاف، التي تتأقلم مع طبيعة النظام البيئي في أراضي السبخات.

يأتي ذلك ضمن جهود المركز لإعادة تأهيل أحد النظم البيئية المهمة بالمملكة، وتحقيقا لمستهدفات السعودية الخضراء، حيث بلغ عدد السبخات بالمملكة 41 سبخة، تتراوح مساحاتها بين 3500 كيلومتر مربع و10 كيلومترات.

تحليلات كيميائية

بدأت فرق المركز في تنفيذ المشروع بعمل المسوحات الميدانية، ووصف الموقع، وحساب مستوى الانحدار والارتفاع، وإجراء رفع مساحي، وإعداد الخرائط الرقمية. كما أجريت التحليلات المعملية لعينات تربة مماثلة للموقع، وقياس نسبة الأملاح الكلية والذائبة، وغيرها من التحليلات الكيميائية والفيزيائية.

شبكات تصريف

تضمنت التجربة التطبيقية كشط الطبقة السطحية المتملحة، وتنفيذ شبكات تصريف للمياه في صورة خنادق ترابية مكشوفة، لتخفيض كميات المياه المالحة المتراكمة في أرض السبخة. كما تضمنت التجربة استخدام إحدى التقنيات (خزانات البروبالين)، بهدف تخزين ونقل المياه خارج نطاق موقع الاستزراع، لتخفيض مستوى الماء الأرضي، وتقليل نسبة الملوحة العالية فيها، تمهيدًا لاستزراعها بالنباتات الملحية الملائمة (الأثل - الطرفا - الغاف الخليجي - الغضا - الأرطى - العصلا)، وحمايتها من خلال السياج الخطي لمنطقة الاستزراع.