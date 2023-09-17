أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 15812 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 872 شخصًا، بالإضافة إلى تورط 15 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم.



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