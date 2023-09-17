"الشريان": "القناة الثقافية" ليست للنخب فهي تقدِّم الثقافة المادية والمعنوية بطريقة جماهيرية

انت الان تتابع "الشريان": "القناة الثقافية" ليست للنخب فهي تقدِّم الثقافة المادية والمعنوية بطريقة جماهيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
16 سبتمبر 2023, 8:44 مساءً
قدَّم الإعلامي داود الشريان التهنئة لوزارة الثقافة بمناسبة إطلاق القناة الثقافية، مشيرًا في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن هذه القناة بفضل الدعم الحكومي تخاطب الجميع، وليست للنخب فقط.
وقال "الشريان" في حفل تدشين القناة في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض: إن تشكيلة البرامج نوعية وممتازة، ونقلت الثقافة إلى غير المختصين والمهتمين بها؛ فهي ليست قناة نخب؛ إذ استطاعت تقديم الثقافة المادية والمعنوية بطريقة جماهيرية، وسيجد أي إنسان، سواء كان مهتمًّا بالأدب أو الثقافة، فيها تسلية ومتعة.. مختتمًا: "أهنئ وزارة الثقافة على هذا المشروع، وأتمنى لكل العاملين فيها التوفيق".
وتطلق وزارة الثقافة بدءًا من السبت المقبل 23 سبتمبر 2023 قناتها "الثقافية" ضمن باقة قنوات mbc، ورقميًّا عبر منصة "شاهد"، تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي، وستبث برامجها على مدار الساعة مستهدفة شرائح واسعة من الجمهور السعودي والعربي، إلى جانب النخبة المثقفة.
وتضم "الثقافية" في دورتها البرامجية محتوى غنيًّا ومتنوعًا في مزيج إبداعي من البرامج والأعمال والعروض الثقافية، تُقدَّم بأسلوب عصري وطابع ثقافي مميز وملائم لجميع الأجيال، ويعكس نظرة الشباب السعودي، وفخرهم بعراقة تراثهم وتاريخهم الحضاري والثقافي.
يُذكر أن القناة الثقافية جاءت ثمرة لاتفاقية بين وزارة الثقافة ومجموعة إم بي سي، وقَّعها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، مع وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة إم بي سي"؛ لتدشين وتشغيل قناة تلفزيونية ثقافية، تحتفي بالثقافة السعودية، وترسخ مكانة السعودية بصفتها مركز الثقل الثقافي إقليميًّا، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.
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