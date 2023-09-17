"الشهراني" يتأهل لجائزة حمدان بن مكتوم لفئة المعلم المتميز لهذا العام 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 9:13 مساءً

تأهَّل أحد المعلمين على مستوى وزارة التعليم لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لفئة المعلم المتميز 2023م، إضافة إلى تأهُّله هذا العام للمرحلة النهائية لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز. وفي التفاصيل، تأهَّل أمس المعلم محمد الشهراني من النموذجية الثالثة الابتدائية بجدة على مستوى وزارة التعليم لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم (فئة المعلم المتميز) 2023م، إضافة إلى تأهُّله هذا العام للمرحلة النهائية لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها العاشرة، التي سيقام حفل توزيع جوائزها في اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر. يُذكر أن المعلم الشهراني (من تعليم جدة) الخليج 365 له تحقيق العديد من جوائز التميز.

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