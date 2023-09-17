الأسبوع في 7 صور: كارثتا ليبيا والمغرب يسيطران على المشهد

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فاضل سينا/ فرانس برس
هانا مكاي/ رويترز
عصام عمران الفيتوري/ رويترز
أيمن الساحلي/ رويترز
محمد/ وكالة الأناضول
آلي سونج/ رويترز
تشارلي نيبرجال/ أسوشيتد برس
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