الأسبوع في 7 صور: كارثتا ليبيا والمغرب يسيطران على المشهد

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محمد بن مسعود - الدمام - المغاربة يشيعون جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وقتل نحو 2900 شخص في فاجعة مؤسفة فاضل سينا/ فرانس برس

فتاة مغربية تجلس على الأنقاض تنعي نفسها بعدما فقدت 10 أفراد من أقاربها في كارثة الزلزال هانا مكاي/ رويترز

ليبيون يعاينون الأضرار التي حلت بمدينة درنة شرق ليبيا إثر الإعصار الذي ضرب البلاد وقتل الآلاف عصام عمران الفيتوري/ رويترز

منظر جوي للدمار الذي أحدثته الفيضانات التي تسبب فيها إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية أيمن الساحلي/ رويترز

اندلاع حرائق غابات مستعرة في جنوب غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية محمد/ وكالة الأناضول

امرأة تسير بالقرب من الطين والحطام بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة بلدة تانجشيا في دونجقوان الصينية آلي سونج/ رويترز

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشارك في حفل شواء أثناء زيارته للأخوية في جامعة ولاية أيوا تشارلي نيبرجال/ أسوشيتد برس

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