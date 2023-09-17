شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات لأول مرة و3 مناطق مجانية.. إطلاق هوية موسم الرياض 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة يضم تجارب عالمية.

وقال رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية.

فعاليات موسم الرياض 2023

ولفت رئيس هيئة الترفيه، إلى أن الافتتاح سيكون يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، بتنظيم الأفضل على العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، وهو أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

وستقام هذه الحفلات الكبرى في المبنى الاستثنائي بوليفارد هول الذي يتسع لأربعين ألف شخص وهو مجهز بأحدث التقنيات.

وسيكون هناك تجارب جديدة مثل عالم باربي، كما ستستضيف الرياض قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط، للاحتفال بذكرى تأسيسها مقدمة عروضا مذهلة مستوحاة من أشهر أفلامها المتحركة.

أكبر مدينة ترفيهية متنقلة

أيضا تأتي بليبي وندرز، لتقدم أفضل التجارب التعليمية والترفيهية للأطفال، فضلا عن تجارب أخرى تفاعلية، تسمح للزوار بالتفاعل مع المحتوى الرقمي بمتعة غير عادية.

كذلك تضم متحف للرعب، ولكرة القدم، وناد للملاكمة، مع استضافة أساطير العالم في كرة القدم، وتجارب أخرى لـنجوم المصارعة، بالإضافة إلى 33 عرضا مسرحيا.

كما سيشهد موسم الرياض هذا العام حديقة وندر جاردن، وهي أكبر مدينة ترفيهية متنقلة بمساحة نصف مليون متر مربع، أما منطقة المربع هذا العام فستضم أفخم المقاهي والمطاعم في العالم، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الخيالية الرائعة.

معارض ومهرجانات موسم الرياض 2023

وعن معارض ومهرجانات موسم الرياض، فسيضم العديد منها والتي تتناسب مع مختلف الفئات والأعمار، ومنها أنا عربية، مهرجان الرياض للألعاب، مهرجان الكلاب، ومعرض السيارات.

وفي هذا الموسم هذا العام وبتوجيهات القيادة سيتم تدشين 3 مناطق مجانية بالكامل تناسب كل فئات المجتمع.

أرقام وخدمات موسم الرياض

وعن أرقام وخدمات موسم الرياض، أوضح "آل الشيخ" أنه يستهدف خلق أكثر من 200 ألف وظيفة وتمكين أكثر من 2000 شركة، كما سيكون هناك مسابقة لأول مرة تحت اسم "البحث عن الكنز"، وجائزتها ستكون من الأكبر في العالم.

يذكر أن شعار موسم الرياض هذا العام جريء ونابض بالحياة، يعكس الحماس والتنوع، مقدما تجارب استثنائية.