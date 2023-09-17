شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز أهلي جدة - رئيس التعاون يهاجم التحكيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة فوز صعب ومثير على حساب الفريق الأول الكروي بنادي التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن لكرة القدم.

وتحدث سعودي الرشودي، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عقب نهاية المباراة لشبكة "الشرق الأوسط".

وقال سعود الرشودي: "ما نقدمه ليس من فراغ، هذا عمل الجميع، الكل يفوز كفريق واحد، التعثر ليس بسبب شخص بعينه".

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي التعاون: "نتعلم من الخسارة وهذا هو حال كرة القدم".

رئيس التعاون يهاجم حكم مباراة أهلي جدة

ويواصل الرشودي: "الحكم ما كان على مستوى المباراة، الهدف الأول لم يأتي من تدخل صحيح".

ويكمل: "طرد مدران لا سبب له بصراحة".

وأختتم الرشودي حديثه عن المباراة: "لا نتحدث عن الدوري، نعمل خطوة بخطوة، من الصعب أن تنافس فرق بميزانية ضخمة، ولكن نعمل بشكل كبير على التحسن".