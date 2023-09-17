شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة على الشرقية.. اعرف حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار إلى أن الحالة تأتي مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الطقس في الشرقية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

وتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

أما وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

الطقس في الرياض

وفي الرياض نبه المركز الوطني من أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الدوادمي والقويعية، وعفيف، مبينا أن الحالة تستمر من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.

الطقس في مكة المكرمة

كما نبه مركز الأرصاد من أمطار خفيفة يصاحبها نشاط في الرياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الكامل، رهاط، مدركة، هدى الشام، والعاصمة المقدسة، بينما نبه من أمطار غزيرة على الطائف.