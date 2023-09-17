شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة أهلي جدة المقبلة بعد الفوز على التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - جقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الفوز على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري روشن السعودي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وتقام المباراة بين ناديي أهلي جدة والنصر يوم الخميس المقبل الموافق في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ترتيب أهلي جدة في جدول مسابقة دوري روشن السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي التعاون عند 12 نقطة في المركز الرابع