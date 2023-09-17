رياح على جدة والشرقية ونجران

شهدت محافظتا جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة، رياحا شديدة تراوحت سرعتها بين 40-49 كم/ساعة، وشملت تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، فيما تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. في حين استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وامتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.