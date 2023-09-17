شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأحد الموافق ١٧ من شهر سبتمبر الجاري عدد من المباريات الهامة وأبرزها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي بورنموث في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت مباريات اليوم الأحد علي النحو التالي:



مواعيد مباريات الكونفدرالية

باهاردار - إثيوبيا× النادي الإفريقي - تونس- الساعة 3:30 عصرا

سينجيدا بيج ستارز - تنزانيا× فيوتشر - مصر- الساعة 4 عصرا



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث × تشيلسي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًا

فياريال× ألميريا- الساعة 5:15 مساء

إشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا

فروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًا

مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًا

فيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساء

روما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء على قناة AD



مواعيد مباريات الدوري التركي

فنار بخشة× أنطاليا سبور- الساعة 4 عصرا

ألانيا سبور×قاسم باشا- الساعة 8 مساء

طرابزون× بشكتاش- الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

آرمى باتريوريتيك - رواندا× بيراميدز - مصر- الساعة 4 عصرا

يونياو دو سونجو - بيترو أتلتيكو - أنجولا- الساعة 4 عصرا

بولتس - مالاوي× مازيمبي - جمهورية الكونغو- الساعة 4 عصرا

جوانينغ جالاكسي - بوتسوانا× اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا- الساعة 4 عصرا

ميدياما - غانا× حوريا - غينيا- الساعة 6 مساء

هافيا كوناكري - غينيا× الوداد الرياضي - المغرب- الساعة 7 مساء

دوان - بوركينا فاسو× الترجي الرياضي - تونس- الساعة 7 مساء

بريميرو دي اوجوستو - أنجولا× الهلال - السودان- الساعة 7 مساء

بو رانجرس - سيراليون× شباب رياضي بلوزداد - الجزائر- الساعة 7 مساء