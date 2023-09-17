انت الان تتابع احتمالية تشكّل نظام مداري في بحر العرب مع نهاية الأسبوع الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 5:18 صباحاً

يراقب المختصون في مركز طقس العرب الإقليمي، احتمالية جيدة لتشكّل منخفض جوي مداري شمال شرق بحر العرب مع نهاية الأسبوع الحالي، مع عدم وجود أي تأثيرات على سلطنة عمان أو اليمن خلال الخمسة أيام القادمة على الأقل. وتشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى تواجد منخفض المونسون فوق اليابسة الهندية، ويترافق بكميات كبيرة من الأمطار على مناطق شمال غرب الهند، قد تُسَبب حدوث الفيضانات في تلك المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية السرعة، ولا يصنف هذا المنخفض (حتى الآن) كنظام مداري؛ نظرًا لتشكله فوق اليابسة واستمرار مكوثه فوق الأراضي الهندية. وبحسب مخرجات التنبؤات المستقبلية؛ فإن المنخفض الجوي سيستمر بالتحرك خلال هذا الأسبوع إلى الغرب نحو كوجرات الهندية، ومن ثم يضع قدمًا فوق شمال شرق بحر العرب، مع فرصة عالية لأن يصنَّف حينها كمنخفض جوي مداري بإذن الله.

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