انت الان تتابع روسيا تقول إنها أسقطت 7 مسيّرات أوكرانية هاجمت أجواءها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 5:20 صباحاً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهةً نحو شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا. وقالت الوزارة على تليغرام إنه تم اعتراض طائرة مسيّرة عند الساعة 1:45 صباحا (10:45 مساءً ت غ) فوق منطقة استرينسكي التابعة لموسكو. من جهته، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، في منشور منفصل على تليغرام، بأنه “وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرارٌ أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام”. أضاف سوبيانين، أن “خبراء خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث”. كما دمّرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين عند الساعة 1:15 صباحاً بتوقيت موسكو (22:15 مساءً ت غ) فوق الساحل الغربي للقرم، وبعد 30 دقيقة جرى تدمير أربع طائرات أخريات فوق السواحل الشرقية والشمالية الغربية لشبه الجزيرة، وفق وزارة الدفاع. وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في يونيو. وباتت هذه الهجمات تستهدف عديداً من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

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