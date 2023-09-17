القبض على شخصَيْن لصدمهما مركبة رسمية عمداً وممارسة التفحيط بوادي الدواسر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 5:27 صباحاً

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة وادي الدواسر على مواطنَيْن؛ لصدمهما مركبة رسمية عمداً. وأوضحت الشرطة أن المواطنَيْن مارسا التفحيط والقيادة بتهورٍ في مكانٍ عام معرّضين حياة الآخرين للخطر. وأكدت أنه جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر محتوى مرئياً بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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