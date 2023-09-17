انت الان تتابع الأحد المقبل أول إجازة مدرسية يقضيها الطلاب في العام الجديد بمناسبة اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 5:38 صباحاً

يقضي طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات والكوادر الإدارية والتعليمية، الأحد المقبل، أول إجازة مدرسية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ. تأتي هذه الإجازة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة لهذا العام، التي ستكون الأحد الموافق للتاسع من ربيع الأول الجاري، وتسبقها الإجازة الأسبوعية المعتادة الجمعة والسبت. يُذكر أن التقويم الدراسي خلال العام الدراسي الحالي الذي اعتمدته وزارة التعليم تضمن 10 إجازات في الفصول الدراسية الثلاثة.

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