انت الان تتابع هنا أفضل ريجيم.. "الخضيري": مشكلات "إبر تخفيف الوزن الجديدة" أشد إذا تُركت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 5:56 صباحاً

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري؛ إن معظم الأدوية والكبسولات التي يزعمون أنها تخفّف الوزن، وكل أنواع الإبر الجديدة كـ"أوزمبيك ومونجارو وساكسيندا وفيكتوزا"، إذا تُركت يرجع الوزن أشد مما الخليج 365، ومعها المشكلات الصحية المصاحبة. وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن أفضل ريجيم ودايت هو تعديل نظامك الغذائي. وأضاف: "خفّف بشدة من المعجنات والمخبوزات والمقليات والسكريات أو اتركها فترات، ولو متقطعة مع التقليل، وأكثر من الخضار والفاكهة والورقيات ومارس المشي والحركة".

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