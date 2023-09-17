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السعودية | “الطيف الترددي” بأكتوبر

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مزاد الطيف الترددي الخامس في 16 أكتوبر المقبل، لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية “IMT” في النطاقات (600 و700 و3800) ميجاهرتز.

ودعت الهيئة مقدمي الخدمة المرخصين للمشاركة في المزاد، والاطلاع على وثيقة معلومات وقواعد المزاد، التي تضمنت تقسيم القنوات لمختلف النطاقات، والشروط الفنية والتنظيمية، وآلية تحديد أهلية المنافسة للمشاركة، والالتزامات والأسعار الافتتاحية المرتبطة بالقنوات المطروحة.

وتسعى “الاتصالات” من خلال إتاحة هذه الترددات إلى تحسين تغطية شبكات الجيل الخامس، ورفع مستوى جودة الخدمة في الطرق والمنافذ الحدودية ومسارات قطارات الركاب، وتعزيز سرعات الإنترنت للمستخدمين، وتنمية الاستثمار وتحفيز التنافسية في الخدمات اللاسلكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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