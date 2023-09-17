261 طنا مبيعات حراج تمور العلا في أسبوعين

أنشأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موقعا لمزادات بيع التمور في محافظة العلا، خدمةً للمزارعين واستقطاب التجار والمستثمرين من مختلف المناطق. وبلغ إجمالي مبيعات التمور 261 طن خلال أسبوعين.

وشارك في المزاد بنسخته الرابعة عدد من المزارعين والمزارعات اللاتي وجدت أسماؤهن ضمن المزارعين الذين يعرضون منتجاتهم عبر باركود مطبوع على منتجات المزارع، والذي يبين مصدر التمر ومالكه ونوعية المحصول المعروض. في حين انضمت للمزاد واحتا تيماء وخيبر.

ضمان الحقوق

شهد مزاد العلا للمرة الأولى على مستوى المملكة إطلاق منصة المواسم الموسمية تحت مظلة المركز الوطني للنخيل، لضمان حقوق البائع والدلال والمشتري، والمحاسبة الفورية بعد عملية ترسية البيع، إذ تستهدف المنصة التنظيم وضمان حقوق الجميع. وأكد مدير قطاع الزراعة بالهيئة الملكية في محافظة العلا، عبدالله الحميد، أن مزاد العلا صمم ليكون نقطة تجمع لمزارعي العلا، وللمزارعين والتجار من داخل المملكة وخارجها، إذ أصبحت هناك زيادة في إيرادات المزارعين تدريجيا بشكل مقبول نتيجة تضييق السلسلة بين المشتري والبائع، إذ تسعى الهيئة إلى الالتقاء المباشر بين المزارع والمشتري.

استقطاب المشترين

أوضح المزارع عبدالعزيز الحربي أن المزاد حفظ لتمور العلا حقها، واستقطب المشترين من كل المناطق والدول، ويضمن للمزارع السعر العادل، بعد أن كان المزارع يتكبد عناء نقل منتجاته إلى أسواق المدن الأخرى، ويعرض بسعر قليل جدا.

سوق المنشية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة ابتداءً من 8 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2023، ويتميز بمشاركات أوسع من مواقع مختلفة في العلا، إذ يقام الجمعة والسبت من كل أسبوع على مرحلتين، تُخصص الأولى في الفترة الصباحية، من السادسة حتى التاسعة صباحًا، في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية. وخصصت المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية لسوق التمور، الذي يقام في «سوق المنشية» ابتداءً من 13 أكتوبر حتى 11 نوفمبر، من الخامسة عصرا حتى الحادية عشر مساءً، وسيضم فعاليات تتيح للعائلات والزوار لقاء المزارعين والأسر المنتجة والفنانين المحليين، أو الاستمتاع بالمأكولات المعدة بمختلف أنواع التمور.