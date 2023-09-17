انت الان تتابع يواكب التطورات الدولية.. كيف ينافس "موسم الرياض" أبرز الوجهات الترفيهية العالمية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

للعام الرابع على التوالي، وفي مؤشر دالٍّ على النجاح المتواصل لقطاع الترفيه في المملكة ضمن "رؤية 2030"؛ ينطلق موسم الرياض في حلة مبهرة، وحفل استثنائي في 28 أكتوبر المقبل تحت شعار "BigTime"، ليمتع سكان المملكة بمجموعة جديدة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الشيقة والمتميزة عالميًّا، ستقام على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، وستخلق طابعًا مختلفًا للموسم هذا العام.

ويواكب موسم الرياض هذا العام وفي خططه المستقبلية، التطورات الجارية في العالم، في ظل استضافة الموسم لقلعة ديزني التي تواكب احتفال "ديزني" بذكراه المئوية، والتي تتواجد في الموسم لأول مرة، وعالم كوكو ميلون، وعالم باربي، ومسابقة البحث عن الكنز، وعالم WWE، وتنظيم أكبر حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للبادل، وأبطال التنس العالميين، كما سيضم الموسم فعالية "أساطير كرة القدم"، وهي أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم؛ حيث يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد.

ويبرهن موسم الرياض بفعالياته المتنوعة والجديدة، على قدرة الأنشطة الترفيهية السعودية على منافسة أبرز الوجهات الترفيهية العالمية؛ فبحسب رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أنشئت منطقة جديدة باسم "بوليفارد هول"، بُنيت خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، بمعايير فنية وتقنية عالمية، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، كما أعيد تهيئة منطقة "بوليفارد سيتي" خلال 120 يومًا، لاستضافة فعاليات عالمية 60% منها تجارب جديدة.