فريق تحقيق ثانِ؟ "الصحة العالمية" للصين: قدِّموا معلومات أكثر عن أصل "كورونا"!

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 11:14 صباحاً

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الصين على تقديم مزيد من المعلومات بخصوص أصول فيروس كوفيد-19، موضحًا استعداد المنظمة لإرسال فريق ثان إلى بكين للتحقيق في الأمر. وقال "تيدروس": "نضغط على الصين لمنحنا وصولًا كاملًا، ونطلب من الدول إثارة الأمر في اجتماعاتهما الثنائية؛ لحث بكين على التعاون". وتأتي تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية حول العالم لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة. ووفقًا لوكالة "رويترز"، يضغط "تيدروس" منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها حول أصول فيروس كوفيد-19، قائلًا: إن جميع الافتراضات تبقى قائمة إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة. وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، ويشتبه كثيرون في انتشاره بسوق حيوانات حية قبل انتقاله إلى أنحاء العالم وتسببه في وفاة قرابة سبعة ملايين شخص.

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