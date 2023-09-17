تجاوب وتعاون

الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أصدر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ،... الرياض : الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الأول 1445 هـ 02 ربيع الأول 1445 هـ وفقا لـ4 مجالات..بدء عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي الحالي أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب​، عن انطلاق عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ / 2023م، التي تأتي ضمن البرنامج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الأول 1445 هـ 02 ربيع الأول 1445 هـ أمطار ورياح نشطة على مكة والجنوب توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الأول 1445 هـ 02 ربيع الأول 1445 هـ خطة للتوسع في الاستزراع السمكي أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان، لـ«دوت الخليج» أن جهات الاختصاص في المؤسسة شرعت فعليًا في إعداد خطة مستقبلية... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 02 ربيع الأول 1445 هـ 02 ربيع الأول 1445 هـ 66 % من أعمال التفتيش الوقائي تقودها بلدي فاقت أعمال التفتيش الوقائي بلدي أعمال التفتيش الوقائي سلامة، إذ بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت 268.657 عملية تفتيش وقائية،... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 01 ربيع الأول 1445 هـ 01 ربيع الأول 1445 هـ 261 طنا مبيعات حراج تمور العلا في أسبوعين أنشأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موقعا لمزادات بيع التمور في محافظة العلا، خدمةً للمزارعين واستقطاب التجار والمستثمرين من مختلف... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 01 ربيع الأول 1445 هـ 01 ربيع الأول 1445 هـ رياح على جدة والشرقية ونجران شهدت محافظتا جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة، رياحا شديدة تراوحت سرعتها بين 40-49 كم/ساعة، وشملت تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 ربيع الأول 1445 هـ 01 ربيع الأول 1445 هـ

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