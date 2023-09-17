تجاوب وتعاون

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الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
أصدر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ،...
وفقا لـ4 مجالات..بدء عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي الحالي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن انطلاق عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ / 2023م، التي تأتي ضمن البرنامج...
أمطار ورياح نشطة على مكة والجنوب
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي...
خطة للتوسع في الاستزراع السمكي
أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان، لـ«دوت الخليج» أن جهات الاختصاص في المؤسسة شرعت فعليًا في إعداد خطة مستقبلية...
66 % من أعمال التفتيش الوقائي تقودها بلدي
فاقت أعمال التفتيش الوقائي بلدي أعمال التفتيش الوقائي سلامة، إذ بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت 268.657 عملية تفتيش وقائية،...
261 طنا مبيعات حراج تمور العلا في أسبوعين
أنشأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موقعا لمزادات بيع التمور في محافظة العلا، خدمةً للمزارعين واستقطاب التجار والمستثمرين من مختلف...
رياح على جدة والشرقية ونجران
شهدت محافظتا جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة، رياحا شديدة تراوحت سرعتها بين 40-49 كم/ساعة، وشملت تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية...
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