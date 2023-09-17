انت الان تتابع تقرير جديد لـ"ناسا" حول الأجسام الطائرة.. مدير الوكالة: أؤمن بوجود حياة أخرى في هذا الكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 1:13 مساءً

أصدرت "ناسا" تقريرَها الجديد بعد عام من إطلاق تحقيق مستقلّ بقيادة مجموعة من العلماء البارزين وخبراء الطيران حول الأجسام الطائرة المجهولة. عاد الجدل في الأروقة العلمية حول إمكانية وجود حياة أخرى في هذا الكون الشاسع، خصوصًا بعد إعلان المكسيك منذ أيام امتلاكَها أجسامًا غيرَ بشرية تم العثور عليها في البلاد. لكن في المقابل ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنّه "لا يوجد دليل قاطع يُشير إلى وجود أجسام طائرة مجهولة خارج كوكب الأرض". وأضافت، في تقرير جديد لها: أنّ دراسة هذه الأجسام تتطلّب تقنيات علمية جديدة، بما في ذلك أقمار صناعية متقدّمة، بالإضافة إلى تحوّل في كيفية النظر إليها. ورغم أن فريق الدراسة لم يكشف عن أيّ أدلة تشير إلى أن الأجسام الطائرة المجهولة لها وجود خارج كوكب الأرض؛ أعرب مدير الوكالة "بيل نيلسون" عن اعتقاده بوجود حياة أخرى؛ نظرًا لاتساع الكون الذي يحتوي على مليارات المجرات والنجوم. وقال نيلسون في مؤتمر صحافي: "إذا سألتني: هل أؤمن بوجود حياة في كون شاسع للغاية يصعب فهمه؟ فإن إجابتي الشخصية هي: نعم".

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