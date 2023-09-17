انت الان تتابع في دور السينما السعودية.. هيئة المسرح والفنون الأدائية تعلن عن عرض مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم، عن بدء عرض المسرحية الشعرية الغنائية "معلقاتنا امتداد أمجاد"، في دُور السينما السعودية، احتفاءً بها كأول عملٍ مسرحي شعري غنائي في المملكة يحظى بدعمٍ إنتاجي كبير من الهيئة، حيث ستُعرض المسرحية على مدى ستة أيام متتالية خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر في سينما موفي، وسينما AMC في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي المسرحية بفكرةٍ وإشرافٍ عام من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وألحان صادق الشاعر وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز (سهم)، وتأليف الحوارات المسرحية صالح زمانان، وتأليف الحوارات الغنائية فهد عافت.

وتستلهم هذه المسرحية التي عُرضت في يوم التأسيس 2023م تاريخ وأمجاد المملكة العربية السعودية منذ التأسيس، وذلك عبر سرد أهم التحولات التاريخية ضمن قالبٍ شعري غنائي تضمّن مجاراة للمعلقات الشعرية الشهيرة بمشاركة مجموعةٍ من الشعراء المعروفين، وهم: الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وجاسم الصحيح، وفهد عافت، وفواز اللعبون، وحاتم الزهراني، ومحمد جبر الحربي، وسلطان السبهان، وسلطان الضيط، ويحيى رياني، وتركي حمدان العنزي. كما أخرج المسرحية الفنان عامر الحمود، وشارك فيها أبرز نجوم الغناء والمسرح.