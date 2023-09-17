السعودية | "صدر للخدمات" تبدأ التشغيل التجاري بمصنع المنصات الخشبية في الرياض

شكرا لقرائتكم "صدر للخدمات" تبدأ التشغيل التجاري بمصنع المنصات الخشبية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن بدء التشغيل التجاري لمصنع منصات التخزين الخشبية بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية وذلك بعد استكمال جميع الاشتراطات والتراخيص اللازمة لبدء التشغيل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قد اشترت المصنع في شهر أكتوبر من العام 2021م وشرعت في إعادة تأهيله واستيراد المعدات اللازمة من شركات عالمية، ومن المخطط أن يعمل المصنع في المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف منصة خشبية شهريا بنهاية 2023م، وكمرحلة ثانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف منصة خشبية شهريا مع نهاية 2024م.

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وينتج المصنع المنصات الخشبية التي تستخدم لأغراض التخزين والشحن والتصدير وتكون معالجة حراريا لتتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية والحكومية.

وكانت الشركة قد أعلنت في 3 أكتوبر من عام 2021 عن شراء مصنع بقيمة 4.792 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تكاليف إعادة التأهيل و شراء خطوط الإنتاج بلغت 10 ملايين ريال للمرحلة الأولى، كما تبلغ التكاليف المتبقية لاستكمال المرحلة الثانية من خطوط الإنتاج 2.5 مليون ريال و من المتوقع اكتمالها في نهاية 2024.